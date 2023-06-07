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7 червня трамвай №5 змінить маршрут

Сьогодні 06:45
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Плануйте маршрут.

Новости Днепра про 7 червня трамвай №5 змінить маршрут

7 червня 2023 року з 11:00 до 13:00 трамваї №5 курсуватимуть зміненим маршрутом від Університету науки та технологій до Залізничного вокзалу без заїзду на залізничний західний.

Зміни, пов’язані із ремонтом тягової підстанції.

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