69 годин: рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Дніпрі

14 січня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Сьогодні, 17 січня, через 69 годин завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару.

Російська ракета забрала життя 44 мирних дніпрян, серед них – 5 дітей. Найменшому хлопчику не було й року. 39 людей врятовані, з них 6 дітей. Поранені 79 осіб, з них 16 дітей.

Про це повідомляють пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області та Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Пошуково-рятувальна операція завершена. Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, комунальникам, волонтерам… Дякую очільнику міста Борису Філатову, його заступникам і усій мерії Дніпра. Дякую усім, хто ці довгі 69 годин боровся і допомагав постраждалим. І продовжує це робити. Разом стійко проходимо надважке випробування. Співчуття рідним загиблих, – написав Валентин Резніченко.

Редакція сайту Dnepr.info висловлює співчуття рідним та близьким загиблих!

Відплата обов’язково настане.

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