67-річного жителя Новомосковська, який зник декілька днів тому знайшли мертвим: що відомо

Учора ми повідомляли, що в Дніпрі та області шукають 67-річного пенсіонера. Чоловік поїхав на велосипеді зі свого дому в Новомосковську в сторону центрального ринку і не повернувся. Сталося це близько 8-ї ранку 16 травня. Рідні майже відразу звернулися за допомогою до поліціянтів. Майже дві доби вони шукали містянина.
На жаль, пошуки Миколи Корецього 18 травня припинили. Його знайшли мертвим в Новомосковську.
У поліції не зазначили, чи став чоловік жертвою злочину. Обставини його смерті встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпрі другий день шукають 12-річну дівчинку, яка вийшла з культурно-ділового центру “Дніпропрес” та зникла. Наразі поліція разом з волонтерами прочісують місто в пошуках школярки.
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