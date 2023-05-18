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  • 67-річного жителя Новомосковська, який зник декілька днів тому знайшли мертвим: що відомо

67-річного жителя Новомосковська, який зник декілька днів тому знайшли мертвим: що відомо

Сьогодні 12:43
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У Новомосковську завершили пошуки 67-річного Миколи Корецького.

Новости Днепра про 67-річного жителя Новомосковська, який зник декілька днів тому знайшли мертвим: що відомо

Учора ми повідомляли, що в Дніпрі та області шукають 67-річного пенсіонера. Чоловік поїхав на велосипеді зі свого дому в Новомосковську в сторону центрального ринку і не повернувся. Сталося це близько 8-ї ранку 16 травня. Рідні майже відразу звернулися за допомогою до поліціянтів. Майже дві доби вони шукали містянина.

На жаль, пошуки Миколи Корецього 18 травня припинили. Його знайшли мертвим в Новомосковську. 

У поліції не зазначили, чи став чоловік жертвою злочину. Обставини його смерті встановлюються. 

Нагадаємо, у Дніпрі другий день шукають 12-річну дівчинку, яка вийшла з культурно-ділового центру “Дніпропрес” та зникла. Наразі поліція разом з волонтерами прочісують місто в пошуках школярки. 

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Новости Днепра про 67-річного жителя Новомосковська, який зник декілька днів тому знайшли мертвим: що відомоУкраїнська

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