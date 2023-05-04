650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів, – Генштабі про втрати рф за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів, – Генштабі про втрати рф за добу
Сьогодні 10:00
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Сили оборони України станом на ранок четверга, 4 травня, ліквідували вже майже 192 600 російських окупантів. Також війська загарбників втратили минулої доби ще 5 танків, 17 ББМ, 16 артилерійських систем, а також 18 безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 3707 (+5) од.,
бойових броньованих машин – 7216 (+17) од.,
артилерійських систем – 2962 (+16) од.,
РСЗВ – 547 (+3) од.,
засоби ППО – 304 (+4) од.,
літаків – 308 (+0) од.,
вертольотів – 294 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18) од.,
крилаті ракети – 947 (+0) од.,
кораблі/катери – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21) од.,
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