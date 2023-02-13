58-річний водій хотів провезти через блокпост на Дніпропетровщині тисячу патронів та кулемет

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який намагався провезти через блокпост цілий збройний арсенал.

Як розповіли в поліції Дніпропетровської області, на блокпосту в Павлоградському районі затримали чоловіка, який віз більше тисячі патронів.

Так, павлоградські поліціянти та нацгвардійці зупинили підозріле авто на одному із блокпостів в області. Під час обшуку в машині 58-річного чоловіка знайшли майже тисячу патронів, ручний кулемет Калашникова, гладкоствольну рушницю та інші боєприпаси.

Звідки водій взяв зброю будуть з’ясовувати слідчі. “Збройного барона” затримали та доставили до відділку поліції. Виявлені боєприпаси вилучили та відправили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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