500 тис грн за 2-кімнатну: як виглядають найдешевші квартири у Дніпрі

У Дніпрі можна купити квартиру за суму меншу за мільйон гривень. Однак при цьому доведеться ще вкласти кошти у ремонт, який можна робити поступово. Як правило, недорогі квартири в Дніпрі продають на перших поверхах, тому потрібно бути готовим до того, що вікна можуть «прикрашати» ґрати, а за вікном хтось постійно ходитиме туди-сюди.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку недорогих квартир на продаж у Дніпрі, купити які можна максимум за 500 тис грн.

За 389,5 тис. грн у Дніпрі можна купити квартиру в районі проспекту Івана Мазепи. Житло однокімнатне, загальною площею 16,3 кв. м. Знаходиться на 1 поверсі панельного будинку. Замінено вікна, зроблено косметичний ремонт.

Майже 410 тис грн коштуватиме квартира в районі вулиці Григоренка. Щоправда, вона значно більша за попередній варіант – 56 кв м, складається з двох кімнат і також знаходиться на 1 поверсі, але вже 3-х поверхового будинку. У квартирі потрібно зробити ремонт.

Також двокімнатну квартиру, але трохи меншою площею – 43,5 кв м можна купити у Дніпрі за 430 тис грн. Знаходиться вона на 1 поверсі. Житло розташоване у районі проспекту Свободи.

Купити однокімнатну кімнатну квартиру в районі Сонячного можна за 451 тис. грн. Розташована вона на 7-му поверсі 9-ти поверхового будинку. Квартиру продають з меблями, але стінам, підлогам та стелі в приміщенні потрібен ремонт.

Купити 2-кімнатну квартиру можна в Дніпрі на вулиці Ротній. За житло загальною площею 49,5 кв. м просять 492 тис грн. Квартира знаходиться на останньому поверсі 3-х поверхового будинку. Як бонус покупець отримає комору. Одразу треба буде робити ремонт.

За аналогічну суму в Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру смарт-квартиру в новому будинку. Загальна площа 20 кв м, а стан – «після будівельників». У будинку є сучасні ліфти, відеоспостереження, закритий двір. Житло знаходиться наприкінці проспекту Богдана Хмельницького.

За 512 тис грн у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру в районі вулиці Данила Нечая. У приміщені 16, 5 кв м загальної площі, воно знаходиться на 4 поверсі 9-ти поверхового будинку. У квартирі зроблено косметичний ремонт.

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