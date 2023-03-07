5 найдорожчих NFT-токенів у 2022 році

Зростання цінності NFT почалось у 2021 році. Тоді інвестори почали активно скуповувати цифрові предмети, що мали колекційне й естетичне значення.

Тож що у 2022 році стало найдорожчим надбанням у світі невзаємозамінних токенів і чому? Приведену нижче статистику публікує найбільша криптобіржа Binance, де ви також можете дізнатися курс біткоїна, альткоїнів і торгувати віртуальними валютами.

The First 5000 Days

Найдорожчий NFT минулого року належить американському дизайнеру Майку Вінкельману, який відомий під псевдонімом Beeple. Його роботу Everydays: The First 5000 Days було продано за 69,3 млн доларів. Після аукціону його власником став інвестор Metakovan.

Особливість цього NFT у поєднанні в одному колажі п’ятьох тисяч робіт дизайнера. З 2007 року він щодня завантажував на сторінку в Інстаграмі свої роботи. Тож його повсякденне мистецтво потім знайшло своє признання ще й у зацифрованому просторі. При тому, що Beeple досить відомий митець, що створює актуальні вироби.

Clock

Токен Clock продали за 52,7 млн доларів. Авторами стали Пак і Джуліан Ассанжі, якого посадили у в’язницю. Засновника WikiLeaks звинувачують у багаторазовому шпигунстві, через що його було заарештовано.

Тож цифрове мистецтво у цьому разі відраховує дні від того моменту, коли Ассанжі посадили. Мета проєкту — забезпечити фінансування юридичного захисту. Його було продано на аукціоні через платформу AssangeDAO, яку створили як краудфандингову платформу спеціально для цього NFT. Купили цей витвір волонтери з команди AssangeDAO, щоби профінансувати суди Ассанжа.

HUMAN ONE

Цифровий витвір HUMAN ONE було продано за 28,9 млн доларів.

Це ще один продукт NFT від Beeple. Що відомо про цей продукт:

це перший фізичний витвір, що належить авторству Beeple;

тривимірна рухома скульптура з чотирма екранами;

відбиває нескінченне відео космонавта, який подорожує.

Тут змінюються локації й час доби. Тож тут автор продемонстрував свою амбітність і можливість творити за межами цифрової реальності.

CryptoPunk #5822

Один з перших NFT, який почав активно набирати популярність, — це саме проєкт CryptoPunks. Торік токен CryptoPunk #5822 продали за 23,7 млн доларів. Новий власник активу — генеральний директор одного зі стартапів, що займається блокчейн-технологіями.

Цінність CryptoPunks полягає у рідкісності. Таке видання з прибульцями містить всього дев’ять зображень. Проте він є одним із 333 малюнків з банданою у цьому проєкті.

CryptoPunk #7523

За ціною наступний дорогий NFT також належить до цифрових активів авторства CryptoPunk. Зображення з номером #7523 продали за 11,75 млн доларів. Його продали ще влітку 2021 року під час пандемії коронавірусу, тож на той момент він був найдорожчим виробом CryptoPunk.

Цінність його теж полягає у рідкості. Він належить до ексклюзивного видання прибульців, що так важко знайти. А крім того, інопланетянина зображено у масці — саме це сподобалось покупцю на аукціоні.

Наступні дорогі токени 2022 також належать до цього проєкту. До 10 млн доларів принесли #3442, #4156, #5577, #3100 тощо.

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