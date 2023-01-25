43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в Дніпрі

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.
Кількість виявлених за добу випадків COVID-19:
Одужали за даними лабораторного центру 18 осіб, ще 34 пацієнти за інформацією центрів первинної допомоги. На стаціонарному лікуванні перебувають 40 людей.
Минулої доби в центрах вакцинації Дніпра зроблено 215 щеплень від COVID-19. Усього станом на 25.01.23 у місті зроблено 1 105 709 щеплень.
Читайте також:
Автор:
За нанесення “тяжких тілесних” поліцейські затримали павлоградівця.
Російські військові протягом добу обстріляли десятки мирних населених пунктів в…
Дніпрянин стверджує, що купив в "АТБ" цукерки з кісточкою.
Нещодавно на сайті "Наші гроші" опублікували матеріал, в якому йдеться…