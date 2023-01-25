43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в Дніпрі

У Дніпрі за добу виявили 43 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Кількість виявлених за добу випадків COVID-19:

17 лабораторним центром;

26 центрами первинної допомоги

Одужали за даними лабораторного центру 18 осіб, ще 34 пацієнти за інформацією центрів первинної допомоги. На стаціонарному лікуванні перебувають 40 людей.

Минулої доби в центрах вакцинації Дніпра зроблено 215 щеплень від COVID-19. Усього станом на 25.01.23 у місті зроблено 1 105 709 щеплень.

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