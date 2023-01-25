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43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в Дніпрі

Сьогодні 19:45
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У Дніпрі за добу виявили 43 випадки зараження коронавірусом.

Новости Днепра про 43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в Дніпрі

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Кількість виявлених за добу випадків COVID-19:

  • 17 лабораторним центром;
  • 26 центрами первинної допомоги

Одужали за даними лабораторного центру 18 осіб, ще 34 пацієнти за інформацією центрів первинної допомоги. На стаціонарному лікуванні перебувають 40 людей.

Минулої доби в центрах вакцинації Дніпра зроблено 215 щеплень від COVID-19. Усього станом на 25.01.23 у місті зроблено 1 105 709 щеплень.

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Новости Днепра про 43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про 43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в ДніпріРусский

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