42 сліп-пакети: у Нікопольському районі викрили наркозбувача

34-річний чоловік мав при собі 42 сліп-сліп пакети з кристалічною речовиною, схожою на психотропну, яку планував збути.

Викрили зловмисника поліцейські Нікопольського РУП. У ході обшуку у нього знайшли розфасовані та підготовлені для збуту психотропні речовини.

У рамках кримінального провадження речовини були вилучені та направлені на експертизу. Експерти прийшли до висновку, що у сліп-пакеті зберігалася психотропна речовина «PVP».

Наразі наркозбувачу повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 – незаконне придбання, зберігання з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини Кримінального кодексу України.

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