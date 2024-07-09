+40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки

Ще мінімум два тижні протримається спека до 40 градусів на території України. Такі прогнози дає синоптик Наталка Діденко. Пік пекельної спеки припаде на 14-17 липня. На похолодання поки що чекати не варто, але цієї середи, 10 липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України.
Опади можуть задіти кордон Дніпропетровщини, а саме ввечері 9 липня очікується дощ вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина.
Нагадаємо, У Дніпрі зберігається V рівень небезпеки через спеку.
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