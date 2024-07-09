+40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки

Пекельна спека ще довго мучитиме Україну.

Ще мінімум два тижні протримається спека до 40 градусів на території України. Такі прогнози дає синоптик Наталка Діденко. Пік пекельної спеки припаде на 14-17 липня. На похолодання поки що чекати не варто, але цієї середи, 10 липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України.

Опади можуть задіти кордон Дніпропетровщини, а саме ввечері 9 липня очікується дощ вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина.

Втім, спеку цей дощ не прожене. Температура повітря 10-го липня становитиме на заході та півночі +30+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33+37, місцями +36+39 градусів.

А ось синоптичні сайти прогнозують пік спеки в Дніпрі вже завтра, 10 липня.

Нагадаємо, У Дніпрі зберігається V рівень небезпеки через спеку.

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