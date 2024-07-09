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  • +40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки

+40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки

Сьогодні 14:27
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Пекельна спека ще довго мучитиме Україну.

Новости Днепра про +40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки

Ще мінімум два тижні протримається спека до 40 градусів на території України. Такі прогнози дає синоптик Наталка Діденко. Пік пекельної спеки припаде на 14-17 липня. На похолодання поки що чекати не варто, але цієї середи, 10 липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України.

Опади можуть задіти кордон Дніпропетровщини, а саме ввечері 9 липня очікується дощ вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина.

Втім, спеку цей дощ не прожене. Температура повітря 10-го липня становитиме на заході та півночі +30+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33+37, місцями +36+39 градусів. 
 
А ось синоптичні сайти прогнозують пік спеки в Дніпрі вже завтра, 10 липня. 
 

Новости Днепра про +40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спеки

 
 

Нагадаємо, У Дніпрі зберігається V рівень небезпеки через спеку. 

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Новости Днепра про +40 мучитимуть Україну ще два тижні: коли в Дніпрі очікувати пік пекельної спекиУкраїнська

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