4 трендові сукні для зими 2023

Зимові та осінні сукні не так часто змінюються на модних подіумах. Дизайнери в основному орієнтуються на одні й ті ж тренди, лише трохи видозмінюючи їх.

Минулого сезону сукні носили зі спуском на одне плече. Сьогодні, враховуючи невеликі морози взимку, можна купити сукні з теплого трикотажу на intertop.ua. Але перед цим розберемося з трендами на 2023 рік і тими фасонами, на які варто звернути увагу в новому сезоні.

Діловий та офісний стиль жіночих суконь

Серед популярних тенденцій на зиму 2023 року – ділові офісні сукні. У новому втіленні дизайнери використовують приталені та вільні фасони. При цьому серед топових кольорів класика. Вибирайте для роботи сукню в чорному, бежевому, молочному та сірому відтінках. Можливі кольорові варіанти.

При цьому розбавте образ черевиками чи чоботами, помітною підвіскою чи сережками. Суворі офісні сукні представлені у колекціях Vero Moda, DeFacto та інших брендів.

Зручний трикотаж

Серед фаворитів кожного холодного сезону безперечно з’являється трикотажна сукня. Тут ви можете вибрати:

-помітний рубчик на тканині;

-об’ємний рукав;

-високий комір;

-розрізи на ногах чи вирізи на плечах.

Сукні можуть бути приталені або вільні — тут немає обмежень. Досить популярні моделі, схожі на подовжений светр: у них особливо зручно в холодну пору року, їх не потрібно гладити і надто морочитися зі сполучністю. Подібні моделі є у колекціях Trendyol.

Пишні рукави

Тренди майбутньої зими багато в чому повторюють минулорічні. Пишні рукави знову у справі. З їхньою допомогою ви створюєте ідеальний акцент. Причому такий дизайн є на багатьох моделях. В основному це поєднується із трикотажними, шовковими, оксамитовими матеріалами. Поверх такої сукні можна одягнути вільний жакет чи кардиган.

У деяких вечірніх варіантах пишний рукав роблять із фатину чи іншого легкого матеріалу. Виглядають вони стильно, святково та вишукано.

Клітчастий принт

Візерунок у клітку – відмінний варіант для зимової сукні. У холодну пору таке вбрання ідеально поєднується з високими чоботами і пальто. Серед трендових варіантів можуть бути сарафани у клітку, стильні трикотажні та вовняні моделі. Дуже важливо підібрати принт правильного розміру, адже велика клітина може візуально заповнити та спотворювати пропорції фігури.

В Інтертоп також є моделі в клітку брендів H&M, Only.

Українська Русский

Автор: