4 рази ворог вдарив по Нікопольщині: подробиці

До міста прилетіли майже 30 снарядів з важкої артилерії – повідомили у Дніпро ОВА.
Люди не постраждали. Але пошкоджені 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, побита лінія електропередач.
Території обстежують.
Читайте також:
Автор:
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
Українські військовослужбовці у середу, 21 червня, знищили російський вертоліт Мі-24.
У Дніпрі затвердили безоплатний проїзд у громадському транспорті для людей,…
Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках…