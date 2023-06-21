4 рази ворог вдарив по Нікопольщині: подробиці

Під обстріли знову потрапили Мирівська громада та найбільше – Нікополю.

До міста прилетіли майже 30 снарядів з важкої артилерії – повідомили у Дніпро ОВА.

Люди не постраждали. Але пошкоджені 4 приватні будинки та стільки ж господарських споруд, побита лінія електропередач.

Території обстежують.

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