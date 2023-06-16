Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 35 трубочок із кристалічною речовиною: у Кривому Розі затримали чоловіка з наркотиками

35 трубочок із кристалічною речовиною: у Кривому Розі затримали чоловіка з наркотиками

Сьогодні 06:45
просмотров

Кілька днів тому в Інгулецькому районі до патрульних надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка, який прогулюється у забороненій зоні вулицею Савицького.

Новости Днепра про 35 трубочок із кристалічною речовиною: у Кривому Розі затримали чоловіка з наркотиками

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Кривого Рогу у фейсбуці.

Співробітники патрульної поліції прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, схожого на опис, який надав заявник. Інспектори провели поверхневий огляд, під час якого виявили у 36-річного мешканця Кривого Рогу 35 трубочок із кристалічною речовиною.

Для подальшого розслідування справи патруль викликав на місце події слідчих Криворізького районного управління поліції №7.

Читайте також:

Новости Днепра про 35 трубочок із кристалічною речовиною: у Кривому Розі затримали чоловіка з наркотикамиУкраїнська Новости Днепра про 35 трубочок із кристалічною речовиною: у Кривому Розі затримали чоловіка з наркотикамиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Шокуючі цифри: скільки спортсменів виїхали з України після вторгнення
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Шокуючі цифри: скільки спортсменів виїхали з України після вторгнення

    Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета…

    Прийшов в гості та отримав ножем у живіт: оперативники Нікополя затримали нападника
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Прийшов в гості та отримав ножем у живіт: оперативники Нікополя затримали нападника

    У вівторок, 13 червня, до Нікопольської лікарні звернувся 42-річний чоловік…

    Вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на вечір 15 червня
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Вода та світло: яка ситуація у Дніпрі на вечір 15 червня

    Сьогодні всі аварійні та аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання та…

    Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла
    Новини Дніпра
    Вчора 19:45
    Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

    Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 13…

    Наверх