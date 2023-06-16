35 трубочок із кристалічною речовиною: у Кривому Розі затримали чоловіка з наркотиками

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Кривого Рогу у фейсбуці.
Співробітники патрульної поліції прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, схожого на опис, який надав заявник. Інспектори провели поверхневий огляд, під час якого виявили у 36-річного мешканця Кривого Рогу 35 трубочок із кристалічною речовиною.
Для подальшого розслідування справи патруль викликав на місце події слідчих Криворізького районного управління поліції №7.
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