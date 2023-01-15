33 людини ще можуть перебувати під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Рятувальники продовжують розбирати завали після вчорашнього ракетного удару по житловому будинку. Наразі відомо про 30 загиблих. Ще 75 осіб травмовано, врятовано 39 людей, під завалами можуть знаходитись 33 людини.
Попередньо – 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.
Співробітникам ДСНС допомагають комунальники, лікарі, небайдужі містяни. Вдячний кожному, хто не залишається осторонь. Люди, ви – неймовірні. Ви – міць.
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Яна Юхименко
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