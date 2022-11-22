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272-й день війни: ситуація на Дніпропетровщині на вечір

Сьогодні 21:15
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У вівторок, 22 листопада, 272-й день війни в Україні у Дніпропетровській області було тихо. Протягом дня ворожих обстрілів в області не зафіксовано

Новости Днепра про 272-й день війни: ситуація на Дніпропетровщині на вечір

Попри те, що востаннє загроза ракетного удару в нашому регіоні була позавчора, прошу вас не розслаблятися і пам‘ятати про правила безпеки. Війна триває, не втрачаємо пильність. 

Щодня воїни ЗСУ на передовій виборюють нашу Перемогу. І разом з нею – мир для всієї України. Кожен з нас має продовжувати наполегливо працювати в тилу для того, щоб підтримати українських захисників і всю країну. Запорукою спільного успіху – в єдності, – розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Новости Днепра про 272-й день війни: ситуація на Дніпропетровщині на вечірУкраїнська Новости Днепра про 272-й день війни: ситуація на Дніпропетровщині на вечірРусский

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