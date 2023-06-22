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  • 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Сьогодні 15:21
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У Криворізькому районі продовжують ліквідовувати наслідки нічного ракетного удару по селищу Вільне. 

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак опублікував нові фото та розповів деталі. 

На місці ракетного удару поруч з будинками утворилася гігантська вирва діаметром 25 метрів та глибиною 10 метрів. У момент атаки неподалік від епіцентру було 30 людей, які спокійно спати у своїх домівках. Серед них діти та вагітна жінка. 

Наразі на місці прильоту працюють комунальники, адже ракета перебила комунікації. У селище вже повернули воду, окрім трьох будинків, куди доведеться проводити нові труби. 

Газу та електрики поки що немає, але ремонтники вже лагодять понівечені мережі. 

Місцевим роздають плівку та OSB-плити та плівку – тимчасово затулити потрощені вікна. За словами очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченко у Вільному пошкоджено понад 20 будинків. 

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районі

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Новости Днепра про 25-метрова вирва біля будинку: нові фото з місця удару в Криворізькому районіУкраїнська

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