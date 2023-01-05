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  • 240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районі

240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районі

Сьогодні 19:45
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Патрульні Дніпра впіймали закладника на вулиці Лугівській в АНД районі.

Новости Днепра про 240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районі

Поліцейські відпрацьовували в Амур-Нижньодніпровському районі повідомлення про пограбування. На вулиці Луговській інспектори побачили підозрілого громадянина, схожого на прикмети, і вирішили поспілкуватися з ним.

Чоловік нервувався і намагався якнайшвидше піти. І на те були причини.

У громадянина виявили два великі пакети з пакунками, всередині яких була речовина рослинного та кристалічного походження, схожа на наркотичну. Загалом 240 згортки. У телефоні чоловіка майоріли фотографії 25 локацій, де їм вже було розкладено закладки.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили для проведення експертизи. Громадянина було доставлено до відділення поліції.

Новости Днепра про 240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районі

Новости Днепра про 240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районі

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Новости Днепра про 240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районіУкраїнська Новости Днепра про 240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районіРусский

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