240 згортків та 25 локацій: патрульні Дніпра впіймали закладника в АНД районі

Поліцейські відпрацьовували в Амур-Нижньодніпровському районі повідомлення про пограбування. На вулиці Луговській інспектори побачили підозрілого громадянина, схожого на прикмети, і вирішили поспілкуватися з ним.
Чоловік нервувався і намагався якнайшвидше піти. І на те були причини.
У громадянина виявили два великі пакети з пакунками, всередині яких була речовина рослинного та кристалічного походження, схожа на наркотичну. Загалом 240 згортки. У телефоні чоловіка майоріли фотографії 25 локацій, де їм вже було розкладено закладки.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили для проведення експертизи. Громадянина було доставлено до відділення поліції.
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