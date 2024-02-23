24 лютого в Дніпрі День жалоби – Філатов

Після підтвердження загибелі двох жителів будинку, в який у ніч на 23 лютого влучив ударний дрон, у місті оголосили траур.

У ніч 23 лютого росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. 8 людей отримали поранення. На жаль, рятувальники витягнули з-під завалів тіла ще двох мешканців будинку. У зв’язку з цим 24 лютого у місті оголосили День жалоби.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“Підтверджено вже двоє загиблих. Завтра оголошуємо день жалоби”, — написав він.

Нагадаємо, у Дніпрі з-під завалів витягли тіло 96-річного чоловіка. Ввечері рятувальники знайшли труп 57-річної жінки, яка до останнього вважалася зниклою безвісти.

Крім цього, мешканців 18 квартир у зруйнованому під’їзді доведеться відселити.

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