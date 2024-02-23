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24 лютого в Дніпрі День жалоби – Філатов

Сьогодні 19:28
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Після підтвердження загибелі двох жителів будинку, в який у ніч на 23 лютого влучив ударний дрон, у місті оголосили траур.

Новости Днепра про 24 лютого в Дніпрі День жалоби - Філатов

У ніч 23 лютого росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. 8 людей отримали поранення. На жаль, рятувальники витягнули з-під завалів тіла ще двох мешканців будинку. У зв’язку з цим 24 лютого у місті оголосили День жалоби. 

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. 

“Підтверджено вже двоє загиблих. Завтра оголошуємо день жалоби”, — написав він.

 

 

Новости Днепра про 24 лютого в Дніпрі День жалоби - Філатов

Нагадаємо, у Дніпрі з-під завалів витягли тіло 96-річного чоловіка. Ввечері рятувальники знайшли труп 57-річної жінки, яка до останнього вважалася зниклою безвісти. 

Крім цього, мешканців 18 квартир у зруйнованому під’їзді доведеться відселити. 

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Новости Днепра про 24 лютого в Дніпрі День жалоби - ФілатовУкраїнська

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