222 тисячі ліквідованих окупантів: Генштаб оновив втрати рф у війні

Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів противника, 9 танків та 32 артсистеми.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,

танків – 4006 (+9) од.,

бойових броньованих машин – 7771 (+21) од.,

артилерійських систем – 3920 (+32) од.,

РСЗВ – 615 (+1) од.,

засоби ППО – 375 (+3) од.,

літаків – 314 од.,

вертольотів – 306 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35) од.,

крилаті ракети – 1214 од.,

кораблі/катери – 18 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од.,

спеціальна техніка – 539 (+8).

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