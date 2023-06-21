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222 тисячі ліквідованих окупантів: Генштаб оновив втрати рф у війні

Сьогодні 10:00
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Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів противника, 9 танків та 32 артсистеми.

Новости Днепра про 222 тисячі ліквідованих окупантів: Генштаб оновив втрати рф у війні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків – 4006 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин – 7771 (+21) од.,
  • артилерійських систем – 3920 (+32) од.,
  • РСЗВ – 615 (+1) од.,
  • засоби ППО – 375 (+3) од.,
  • літаків – 314 од.,
  • вертольотів – 306 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35) од.,
  • крилаті ракети – 1214 од.,
  • кораблі/катери – 18 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од.,
  • спеціальна техніка – 539 (+8).

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Новости Днепра про 222 тисячі ліквідованих окупантів: Генштаб оновив втрати рф у війніУкраїнська Новости Днепра про 222 тисячі ліквідованих окупантів: Генштаб оновив втрати рф у війніРусский

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