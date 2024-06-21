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  • 21 пташеня: на Дніпропетровщині оселилася надзвичайно велика “багатодітна” родина лебедів (ВІДЕО)

21 пташеня: на Дніпропетровщині оселилася надзвичайно велика “багатодітна” родина лебедів (ВІДЕО)

Сьогодні 08:03
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У мережі жартують, що лебедям пора давати пільги, як багатодітній родині.

Новости Днепра про 21 пташеня: на Дніпропетровщині оселилася надзвичайно велика

Фермер Володимир Гаврилов із села Новопавлівка на Дніпропетровщині знімає вірусні відео про надзвичайно велику родину лебедів. У пари під опікою 21 пташеня. Скоріш за все, пара “усиновила” малих, які втратили батьків з різних причин, адже лебедиця відкладає за раз лише 5-8 яєць. 
 
На відео, яке поширили в мережі, видно як 21 пташеня “гуськом” прямує за мамою, а позаду пташиного “параду” пливе батько сімейства. Користувачі Facebook жартують, що родині пора давати пільги, як багатодітним. 
 
За такий виводок “гидких каченят” парі лебедів точно варто дати звання “Батьки року”, – зазначають люди. 
 
Повідомляється, що кілька років тому Володимир разом із однодумцями своїми силами розчистили місцеву річку Солону. Там зараз і живуть лебеді.
 

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Новости Днепра про 21 пташеня: на Дніпропетровщині оселилася надзвичайно велика Українська

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