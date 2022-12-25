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2023 буде роком перемоги, – Єрмак про плани України в наступному році

Сьогодні 16:00
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Голова ОП Андрій Єрмак назвав наступний рік переможним для України.

Новости Днепра про 2023 буде роком перемоги, - Єрмак про плани України в наступному році

У своєму коментарі виданню The Guardian Андрій Єрмак розповів про плани України на 2023 рік. За словами голови Офісу президента, він сподівається, що наступний рік буде роком перемоги для України.

Ми зробимо все, щоб повернути наші території. Я розумію, що це важка та складна робота. Наша героїчна нація продовжити боротьбу, я впевнений, що наступний рік буде дійсно роком перемоги, – сказав Єрмак.

На питання журналістів, чи включає перемога повернення Криму, Єрмак відповів, що так.

Глава ОП також зазначив, що очікує допомогу від партнерів та вірить, що Україна отримає все потрібне для перемоги. А останній візит Зеленського до США він назвав сигналом для інших партнерів.

Сигнал, що США вірять в нашу перемогу, – зазначив Єрмак.

Новости Днепра про 2023 буде роком перемоги, - Єрмак про плани України в наступному роціУкраїнська

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