20 садочків запрацюють у Дніпрі наприкінці жовтня

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У Дніпрі садочки готуються до роботи у змішаному режимі. 20 відкриють до кінця жовтня. Усі ці заклади мають облаштоване найпростіше укриття. Це обов’язкова умова для роботи в очному режимі.

«А з листопада поступово відкриватимуться по 5 закладів дошкільної освіти щотижня. Тобто до кінця листопада змішано працюватимуть 47. Освітній процес буде організовано в режимі роботи груп короткотривалого перебування, це не більше ніж 4 годин. У таких групах буде до 15 дітей. На сьогодні вони вже працюють у 8 школах міста, де є дошкільні підрозділи», – зазначила заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Олена Яковенко.

Під час повітряної тривоги діти з вихователями спускатимуться до укриття. Аби додатково убезпечити малечу, вихователі обов’язково проходять курс домедичної допомоги. Проводять його фахівці КП «Госпітальєри Дніпра».

Напередодні відкриття директори закладів дошкільної освіти провели робочу нараду та обговорили організаційні моменти.

«У нашому садочку облаштоване укриття площею 549 кв. м. Розраховано на 600 осіб. У закладі на сьогодні 75 дошкільнят, тож місця вистачає всім. Ми готові приймати дітей. Вихователі знають, як діяти під час повітряних тривог. Сьогоднішня нарада дуже корисна, важливо було поспілкуватися з колегами та обговорити деякі робочі моменти», – розповіла Наталія Звонарьова, заступниця директора з навчально-виховної роботи одного із закладів дошкільної освіти.

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