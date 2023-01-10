20 грудня пішов на роботу та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 45-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

У Кривому Розі розшукують зниклого 45-річного Володимира Пирога. 20 грудня чоловік пішов на роботу та не повернувся. Де він зараз — невідомо.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 45 років, зріст 180-185 см, середньої статури, волосся коротке темне, очі карі.

Був одягнутий: у чорну зимову куртку, чорні спортивні штани, кросівки чорні та чорну спортивну шапку.

Особливі прикмети: на лівому передпліччі шрам від опіку.

Якщо ви бачили Володимира чи знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: 102, (098) 650-02-01, (096) 250-14-11, (067) 110-16-42.

Будь-яка інформація може бути корисною!

Читайте також:

Українська

Автор: