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  • 2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитина

2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитина

Сьогодні 09:49
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Пошуки тривали більше трьох днів.

Новости Днепра про 2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитина

2-річну Віолетту, яка зникла на Харківщині 23 травня, знайшли живою. Про це розповіли в поліції Харківщини. За словами правоохоронців, шукали дитину понад тисячу людей – це силовики, волонтери, пошуково-рятувальні загони та місцеві мешканці. 

Дівчинка зникла з двору власного дому. Рідні кажуть, що вона гралася з братиком, але потім кудись зникла. 

Люди прочісували території навколо село Скрипаї, де живе дівчинка. Перевіряли все: старі колодязі, закинуті будинки, а водолази річки поруч. Шукати доньку приїхав і батько Віолетти, який наразі перебуває в зоні бойових дій. 

Знайшли дівчинку 27 травня. Правоохоронці та рятувальники вже втратили віру знайти дитину живою. Майже три дні Віолетта провела на самоті в лісі. Віднайшов її поліцейський Роман, який випадково почув тихенький стогін посеред лісу.

Роман перевірив галявину в лісі, де почув стогін і знайшов дівчинку, яка звернулася в клубочок, біля коріння дерева. 

Таких емоцій ніхто з нас ще не отримував. Коли ми побачили її живою — це були мурашки по тілу та сльози. Вона сиділа під деревом. Вона застогнала і її почули, — сказав Іващенко.

Дитину відразу оглянули медики. Дівчинка хотіла пити та була виснажена, але видимих травм чи ушкоджень, окрім подряпин від гілок та комариних укусів, немає. 

Новости Днепра про 2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитина

Новости Днепра про 2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитина

Новости Днепра про 2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитина

Новости Днепра про 2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитина

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Новости Днепра про 2-річну дівчинку з Харківщини, яка зникла 3 дні тому, знайшли живою: де була дитинаУкраїнська

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