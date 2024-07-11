17-річні хлопці, які не стали на військовий облік можуть отримати повістку: чи будуть їх штрафувати

Неповнолітнім юнакам також можуть надіслати повістку.

17-річні хлопці, які ще не стали на військовий облік, можуть бути викликані повісткою. Такий коментар журналістами “Ми – Україна” дав речник міноборони Дмитро Лазуткін.

За законом, упродовж січня-березня, у рік коли їм має виповнитися 17 років, юнаки мають стати на військовий облік, з’явившись до ТЦК з документами та пройшовши медкомісію. Якщо вони цього не зроблять з тих чи інших причин, то Територіальний центр комплектування може надіслати повістку. Це не мобілізаційна повістка, а оповіщувальна, зауважив Лазуткін. Це також стосується тих українців, які виїхали за кордон.

Речник Дмитро Лазуткін зазначив, що у ТЦК хлопцю видадуть приписне, яке потрібне для вступу на вищу освіту. Зробити це мають також українці, які вже поїхали за кордон.

Нині в Україні посилили адміністративну відповідальність для тих, хто не став на облік. Однак чи каратимуть юнаків, які не з’являться в ТЦК, невідомо. Лазуткін, на питання журналістів, чи будуть штрафи для 17-річних хлопців, відповів, що “відкидати таку можливість не можна”.

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