16 генераторів для Дніпра: місто отримало чергову допомогу від Японії

Разом - до Перемоги!

Дніпро продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Наше місто демонструє успішний приклад міжнародного муніципального співробітництва.

Цього разу надійшла чергова партія генераторів різної потужності для обʼєктів теплопостачання. Загалом – 16 приладів. Їх закупила та передала японська система міжнародного співробітництва (JICS) у рамах підписаної грантової угоди між урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Співпраця міста з компанію триває ще з 2017 року. А після початку повномасштабного вторгнення Дніпро увійшов до переліку міст, яким Японія надає допомогу — як громадам, які є ключовими у відновленні України. На сьогодні це вже третя партія помочі від Японії, яку передають до КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради.

«Першу партію у кількості 142 генераторів, а також екскаватор-навантажувач ми отримали наприкінці грудня 2023 року. Це були установки різної потужності – від 10 до 50 кВт, які дозволяють легко підлаштувати їх під різні об’єкти теплопостачання. Ще 6 генераторів потужністю 60 кВт та 4 прилади по 240 кВт отримали 17 січня цього року. Нині триває процес встановлення генераторів, отриманих у грудні та січні, адже треба обладнати спеціальний майданчик, також підготувати обладнання та інше», — розповів директор КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради Андрій Клименко.

Цю партію із 16 генераторів також розподілять між обʼєктами теплопостачання КП «Теплоенерго». Вони мають потужність від 200 до 400 кВт.

«У цілому в рамах реалізації проєкту до кінця цього року ми очікуємо від Японії ще партії спецтехніки та електроустановок. Такої кількості обладнання вистачить для близько сотні об’єктів теплопостачання, а можливо й більше. Ця допомога дуже важлива для міста, адже з березня росія поновила масовані обстріли енергетичної системи України, що вже призвело до масштабних пошкоджень. У таких умовах важливість альтернативних джерел виробництва електроенергії важко переоцінити. Ми вдячні нашим японським партнерам за те, що вони до нас дослухаються і надсилають дійсно те, що нам зараз потрібно — у ці важкі часи», — додав Андрій Клименко.

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