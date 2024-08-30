Держава дає 150 млн гривень на будівництво індустріального парку в Дніпрі: куди підуть гроші

Держава виділила 150 млн гривень на будівництво індустріального парку в Дніпрі.

Будівництво першого індустріального парку в Дніпра частково профінансує держава, повідомили в Мінекономіки. Проєкт отримав транш від України на 150 мільйонів гривень. Ці інвестиції повинні допомогти об’єкту розвинути необхідну інфраструктуру. Деталей про те, де розташовується індустріальний парк та які саме промислові об’єкти там збудують, немає.

Відомо лише те, що в рамках програми “Зроблено в Україні” перший індустріальний парк в Дніпрі отримав державне стимулювання на суму в 150 мільйонів гривень. Надання цих коштів є безповоротним, вони покриють 50% кошторисної вартості робіт. У рамках програми також передбачена компенсація 50% вартості приєднання до електромереж. Адже для будівництва трансформаторної підстанції необхідно 326,9 мільйона гривень. Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а долар державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків – залучити 6 доларів додаткових приватних інвестицій, – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, програма передбачає запобіжники та чіткі вимоги до заявників, що гарантує ефективне використання коштів.

Зокрема, заявники зобов’язані протягом трьох років побудувати на території парку не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників. Фінансування здійснюється через ескроу-рахунки в державних банках, що дозволяє вибрати найбільш зручний банк для обслуговування.

Що таке індустріальний парк?

Індустріальний парк або промисловий парк — територія, виділена при плануванні міста для промислового розвитку. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвиненою інфраструктурою та забезпечення контролю над виробництвом та впливом на довкілля.

Читайте також:

Українська

Автор: