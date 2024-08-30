Відомо лише те, що в рамках програми “Зроблено в Україні” перший індустріальний парк в Дніпрі отримав державне стимулювання на суму в 150 мільйонів гривень.
Надання цих коштів є безповоротним, вони покриють 50% кошторисної вартості робіт. У рамках програми також передбачена компенсація 50% вартості приєднання до електромереж. Адже для будівництва трансформаторної підстанції необхідно 326,9 мільйона гривень.
Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а долар державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків – залучити 6 доларів додаткових приватних інвестицій, – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.