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  • “15 років мозолить очі”: у Дніпрі на парковці поблизу будинку понад десятиліття стоїть “Москвич”

“15 років мозолить очі”: у Дніпрі на парковці поблизу будинку понад десятиліття стоїть “Москвич”

Сьогодні 22:03
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Жителі Дніпра скаржаться на зламаний "Москвич", який понад десятиліття стоїть на парковці поблизу багатоповерхівки.

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Жителі будинку за адресою Академіка Янгеля, 22 поскаржилися на старий автомобіль, який стоїть на парковці вже понад 15 років. 

Янгеля 22, біля 1-го під’їзду вже понад 15 років стоїть поломаний “Москвич”. Чи можна його якось кудись перемістити, щоб не займав паркомісце і не мозолив очі? – звернулися жителі Дніпра до Громадської ради.

Як повідомили в профільному департаменті, прибрати автомобіль примусово не можуть. Позаяк машина стоїть на паркувальному майданчику і не порушує правил дорожнього руху, забрати її може лише власник. 

Втім, власник автомобіля не поспішає прибирати зламаний транспорт, тож скоріше за все, він простоїть на одному місці ще не один рік. 

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