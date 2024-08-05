“15 років мозолить очі”: у Дніпрі на парковці поблизу будинку понад десятиліття стоїть “Москвич”

Жителі будинку за адресою Академіка Янгеля, 22 поскаржилися на старий автомобіль, який стоїть на парковці вже понад 15 років.
Янгеля 22, біля 1-го під’їзду вже понад 15 років стоїть поломаний “Москвич”. Чи можна його якось кудись перемістити, щоб не займав паркомісце і не мозолив очі? – звернулися жителі Дніпра до Громадської ради.
Як повідомили в профільному департаменті, прибрати автомобіль примусово не можуть. Позаяк машина стоїть на паркувальному майданчику і не порушує правил дорожнього руху, забрати її може лише власник.
Втім, власник автомобіля не поспішає прибирати зламаний транспорт, тож скоріше за все, він простоїть на одному місці ще не один рік.
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