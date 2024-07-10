14 спортсменів з Дніпра та області представлять Україну на Олімпіаді в Парижі: за кого вболівати

14 спортсменів нашої області представлятимуть країну на Олімпійських іграх в Парижі.

Імена олімпійців, які змагатимуться за медалі, оприлюднив керівник ОВА Сергій Лисак. Спортсмени з Дніпропетровщини представлять Україну в 8 видах спорту.

Плавання

18-річний Олександр Желтяков – український плавець з Дніпра, призер юніорського чемпіонату Європи, рекордсмен України.

Денис Кисіль – 23-річний плавець родом з Кривого Рогу, рекордсмен України на дистанції 200 м батерфляєм.

Ніка Шарафутдінова – 19-річна плавчиня з Кривого Рогу.

Легка атлетика

Ярослава Магучіх – 22-річна спортсменка з Дніпра, українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту, рекордсменка світу. Нагадаємо, днями Ярослава встановила світовий рекорд у стрибках у висоту в Парижі.

Михайло Кохан – 23-річний український легкоатлет, що спеціалізується у метанні молота, чемпіон світу та Європи серед юнаків, рекордсмен світу у віковій групі до 18 років.

Ганна Рижикова – 34-річна українська легкоатлетка родом з Дніпра, яка спеціалізується в бігу на 400 м та бігу на 400 м з бар’єрами, бронзова призерка Олімпійських ігор в естафетному бігу 4×400 метрів, чемпіонка Універсіади, багаторазова чемпіонка та призерка національних першостей у цих дисциплінах.

Академічне веслування

Анастасія Коженкова — 38-річна українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи, заслужений майстер спорту України. Дзюдо Єлизавета Литвиненко — 20-річна українська дзюдоїстка родом з Дніпра, бронзова призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи серед кадетів та юніорів. Теніс

Людмила та Надія Кіченок – 31-річні тенісистки з Дніпра. Сестри-близнючки, які виступають у парному розряді.

Скелелазіння

Євгенія Казбекова – 28-річна українська спортсменка з Дніпра, багаторазова чемпіонка України зі скелелазіння, юніорська чемпіонка світу із лазіння на трудність.

Вільна боротьба

Муразі Мчедлідзе – 30-річний український борець вільного стилю, чемпіон Європи серед юніорів та багаторазовий призер чемпіонатів світу і Європи у молодших вікових групах. Член першої збірної України з вільної боротьби.

Футбол

Валентин Рубчинський – 22-річний український футболіст, центральний півзахисник “Динамо” та “Дніпра” Гравець олімпійської збірної України.

Яків Кінарейкін – 20-річний український футболіст, воротар “Дніпра-1 та молодіжної збірної України.

Найпрестижніша першість чотириріччя стартує 26 липня.

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