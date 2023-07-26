12 ворожих літаків Ту-95мс у повітрі: мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу

Зараз тривожиться майже вся Україна.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що є ракетна небезпека, а пізніше додали, що група ворожих літаків Ту-95мс летить у напрямку пускових рубежів.
Група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому “Оленья”, Мурманської області рф. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00. Слідкуйте за повідомленнями. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття! – йдеться у повідомленні.
Крім того, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, закликав реагувати на тривогу.
Уважно ставтеся до тривоги! – написав він.
Будь ласка, будьте в безпечних місцях!
Читайте також:
Автор:
Потрібна ваша допомога!
У Дніпрі учора, 25 липня, на Сонячній Набережній (раніше -…
У Павлограді нещодавно затримали відомого у місті тренера з боксу.…
За добу у Кривому Розі зафіксували дві спроби самогубства.