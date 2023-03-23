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  • 12 тис. очок: Дніпропетровщина потрапила у ТОП-3 у всеукраїнському спортивному рейтингу

12 тис. очок: Дніпропетровщина потрапила у ТОП-3 у всеукраїнському спортивному рейтингу

Сьогодні 15:10
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Вітаємо наших спортсменів та пишаємося їхніми досягненнями!

Новости Днепра про 12 тис. очок: Дніпропетровщина потрапила у ТОП-3 у всеукраїнському спортивному рейтингу

Дніпропетровщина посіла третє місце за досягнення в олімпійських та неолімпійських видах спорту.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що торік наші спортсмени гідно представили регіон на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Вибороли призові місця у чемпіонатах та кубках України, Європи, світу.

За кожне призове місце спортсмени з усіх регіонів отримували очки. У Міністерстві молоді та спорту підрахували досягнення і склали рейтинг. Загалом спортсмени Дніпропетровщини набрали понад 12 тисяч очок за 33 олімпійськими та 65 неолімпійськими видами спорту. Були першими у волейболі, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, водно-лижному та роликовому спорті, карате.

Наша область поступилась тільки Києву та Харківській області.

Вітаємо наших спортсменів та пишаємося їхніми досягненнями!

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