12 тис. очок: Дніпропетровщина потрапила у ТОП-3 у всеукраїнському спортивному рейтингу

Дніпропетровщина посіла третє місце за досягнення в олімпійських та неолімпійських видах спорту.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що торік наші спортсмени гідно представили регіон на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Вибороли призові місця у чемпіонатах та кубках України, Європи, світу.
За кожне призове місце спортсмени з усіх регіонів отримували очки. У Міністерстві молоді та спорту підрахували досягнення і склали рейтинг. Загалом спортсмени Дніпропетровщини набрали понад 12 тисяч очок за 33 олімпійськими та 65 неолімпійськими видами спорту. Були першими у волейболі, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, водно-лижному та роликовому спорті, карате.
Наша область поступилась тільки Києву та Харківській області.
Вітаємо наших спортсменів та пишаємося їхніми досягненнями!
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