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10-метрове дерево впало на дорогу у Дніпровському районі

Сьогодні 18:45
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Сьогодні вдень, 12-го червня, близько 13:26, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Рудка Царичанської громади Дніпровського району, дерево впало на дорогу та перекрило рух автомобільного транспорту.

Новости Днепра про 10-метрове дерево впало на дорогу у Дніпровському районі

 

Про це повідомили у прес службі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що дерево висотою 10 метрів впало на проїжджу частину та перекрило рух автомобільного транспорту. 

Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево, прибрали на узбіччя та відновили рух транспорту у повному обсязі. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До робіт залучено 5 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління.

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