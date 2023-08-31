1 вересня у Дніпрі деякі трамваї змінять маршрут: подробиці

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У п’ятницю, 1 вересня, у Дніпрі трамваї №7 та №17 з 11:00 до 12:30 змінять маршрут. Вони від пл. Старомостової до просп. Лесі Українки прямуватимуть через Залізничний вокзал – вул. Курчатова – вул. Львівська – вул. Володимира Антоновича – без заїзду до Центрального ринку.

Зміни пов’язані з ремонтом колії на перехресті вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки.

Про це повідомили у департаменті транспорту міськради.

Також трамваї №12 продовжать працювати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.

Нагадаємо, у місті тимчасово курсує трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюються з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можна відстежувати автобуси та тролейбуси, де є кондиціонер: як це зробити.

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