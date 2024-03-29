1,5 млн збитків: які фінансові порушення знайшли аудитори в Придніпровській державній академії

В одному із університетів Дніпра знайшли порушень на 1,5 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Східного офісу Держаудитслужби.

Аудитори провели ревізію Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Перевірка охопила період із січня 2020 по жовтень 2023 року.

Під час аудиту фахівці виявили фінансові порушення на суму понад 1,5 млн грн, що спричинило збитки державі.

Серед фінансових порушень:

витрати на понадштатні посади старших викладачів;

нецільові витрати на комуналку;

недостатній контроль за сплатою студентками проживання в гуртожитках;

Зокрема, академія витратила понад 710,0 тис. грн на утримання п’яти понадштатних посад старших викладачів, яких не передбачено штатним розписом. Їхню роботу оплатили коштом посад професорсько-викладацького складу.

Водночас адміністрація сплатила майже 760,0 тис. грн за комунальні послуги з бюджету загального фонду, хоча ці витрати враховані під час розрахунку платних послуг та повинні були покриватися коштами спеціального фонду.

Зафіксовано також недостатній контроль з боку академії за оплатою навчання та проживання у гуртожитках. На думку аудиторів, це спричинило утворення простроченої дебіторської заборгованості, яка призвела до втрат на суму понад 108,0 тис. гривень.

Під час ревізії усунули виявлені порушення на суму 150,0 тис. грн.

Аудитори передали матеріали до Дніпропетровської обласної прокуратури для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.

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