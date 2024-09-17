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  • 1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожитку

1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожитку

Сьогодні 13:28
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У Підгородному хочуть добудувати поверх до гуртожитку за 1,2 млн євро.

Новости Днепра про 1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожитку

У Підгородному хочуть зробити надбудову 3 поверху гуртожитку за 1,2 млн євро. Відповідний проєкт можна знайти на сайті Дніпропетровської інвестиційної агенції. Очікується, що 16 сімей ВПО отримають житло. 

У проєкті, який презентують в інвестиційній агенції зазначається, що вже провели оцінку фундаменту гуртожитку. Відомо, що нині в будівлі живе 23 родини, яких скоріш за все, доведеться відселити на час проведення будівельних робіт. 

Новости Днепра про 1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожитку

Проєкт привернув увагу ЗМІ, які підрахували, що 1 квартира в гуртожитку буде коштувати 75 тис. євро, тобто майже 3,5 млн гривень. Загальна площа надбудови 535 м кв, тож ціна квадратного метра – 2200 євро.

Для порівняння, 2-кімнатна квартира в самісінькому центрі Дніпра коштуватиме десь 3 млн гривень. 

Новости Днепра про 1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожитку

А ось в самому Підгородному за 75 тис. євро можна купити новий будинок із земельною ділянкою. А за половину ціни – на вторинному ринку цегляний будинок із ділянкою.

Новости Днепра про 1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожитку

Новости Днепра про 1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожитку

Варто зауважити, що поки що це тільки інвестиційна пропозиція. Чи зможе влада Підгородного знайти охочих виділити кошти на проєкт дізнаємося згодом. 

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Новости Днепра про 1,2 млн євро за один поверх: у Підгородному хочуть збудувати кімнати для ВПО в діючому гуртожиткуУкраїнська

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