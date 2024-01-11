Зимний флешмоб: в Днепре на Соборной площади заметили лыжников (ВИДЕО)

Последние несколько дней погода раскошелилась морозами и снегом. Для детей это настоящее счастье, ведь теперь можно играть в снежки и кататься на санках. Взрослые тоже не отказали себе в удовольствии.
Так, недавно по Набережной Победы на лыжах катался мужчина. А сегодня нескольких лыжников заметили на Соборной площади.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Лыжный флешмоб на улицах продолжается, — говорится в подписи под ним.
А вы бы так хотели?
Напомним, ранее мы писали, что синоптики зафиксировали рекордно позднее начало зимы в Днепре и области.
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