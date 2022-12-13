Зимняя сказка: как выглядят заснеженные улицы Днепра (ФОТО)

В Днепре после обеда начался сильный снегопад. За считанные часы улицы города превратились в декорации к какой-то новогодней сказке.

Всего за 50 минут во дворах образовались настоящие сугробы, а дороги стало заметать белой «крупой».

На трассы выехала коммунальная техника, а водителей просят не оставлять машину на обочине и по возможности не выезжать в город.

Скорее всего снег на улице будет лежать до завтра, а уже в четверг растает, ведь синоптики обещают очередное потепление.

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