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Зимнее чудо: под Днепром нашли гриб иудино ухо

Сегодня 13:28
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Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.

Новости Днепра про Зимнее чудо: под Днепром нашли гриб иудино ухо

Днепрянка Ирина Кальянова недавно на побережье реки Кильчень нашла очень интересный гриб – иудино ухо (его еще называют аурикулярия уховидная).

Фото женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

Обычно этот гриб растет с марта по ноябрь. Поэтому найти его зимой – это редкость.

Новости Днепра про Зимнее чудо: под Днепром нашли гриб иудино ухо

Отметим, иудино ухо – гриб семейства аурикулярия, плодовое тело которого напоминает ухо. Этот гриб часто поселяется на старых деревьях бузины, на которой по преданию повесился библейский Иуда.

Аурикулярия уховидная съедобная. Мякоть гриба богата железом и кальцием. Его используют в пищу сырым в салатах, также варят, тушат, добавляют в супы. Кроме того, иудино ухо на протяжении веков использовали в китайской народной медицине как укрепляющее и противотоксическое средство. В современной медицине установлено, что гриб оказывает тромболитическое действие, при употреблении в пищу снижает уровень холестерола и триглицеридов.

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