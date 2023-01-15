Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается мелкий снег

Небольшой снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной.

Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.

В Днепре объявлен траур по погибшим в доме на Победе.

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