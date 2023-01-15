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Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается мелкий снег

Сегодня 06:15
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Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной.

Новости Днепра про Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается мелкий снег

Небольшой снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 15 января:

  • Много снега на Сильвестра — много хлеба.
  • Прекратится к вечеру снег — погода улучшится.
  • Если куры рано уснули, то скоро придут холода.
  • Если петухи начинают петь в ранние часы — ожидаются оттепели.
  • Синие вечерние облака в этот день предвещают перемену погоды.

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