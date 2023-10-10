Зима близко: в Украине зафиксировали первые морозы

Доставайте теплую одежду!

Эта осень удивляет погодой: в сентябре было жарко, как летом, а октябрь принес первые снега и морозы.

Так, вчера мы писали, что настоящая зима посетила украинские Карпаты – на горе Пип Иван выпал первый снег. Кроме того, на этой вершине зафиксировали первые морозы – сегодня температура опустилась до -5°С (а 9 октября здесь зафиксировали -6°С).

Об этом сообщили на ФБ-странице «Черногорский горный поисково-спасательный пост».

На 09:00 10.10.2023 на горе Пип Иван Черногорский туман, видимость ограничена, скорость ветра до 4 м/с, температура воздуха -5°С, – говорится в сообщении.

Напомним, Пип Иван Черногорский или Черная Гора – одна из самых высоких вершин украинских Карпат. Высота горы составляет 2028,5 м.

Ранее мы писали, что по Днепру тоже ударят первые серьезные заморозки. Подробности здесь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: