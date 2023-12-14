Звуки взрыва в Днепре вечером 14 декабря: появились детали

К вечеру 14 декабря в Днепре слышали звук похожий на взрыв.

Во время четвертой тревоги за день жители Днепра услышали взрыв. До этого воздушные силы ВСУ предупреждали об активности истребителя МиГ 31К и тактической авиации на востоке. Вскоре в своем телеграм-канале силы ПВО предупредили об опасности для Днепра, а затем днепряне услышали взрыв.

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, это была работа ПВО. Над Днепровским районом успешно сбили ракету.

Подтверждено. Взрыв, который слышали жители Днепровского района под вечер, – это успешная работа наших сильных защитников неба. Защитники из ПВК «Восток» сбили вражескую ракету, – написал глава ОВА в своем телеграме.

Сбивку ракеты также подтвердили в Воздушном командовании «Схід». Военные уточнили, что была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области.

Что предшествовало?

Сигналы воздушной тревоги по всей Украине сегодня звучали четырежды. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности истребителей МиГ 31К, несущих гиперзвуковые Кинжалы. Взрывы слышали в Киевской и Хмельницкой областях.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что один Кинжал сбили вблизи Киева.

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