Звал посмотреть на щенков: в Днепре осудили мужчину, похитившего двух девочек

В Днепре осудили педофила, похитившего двух девушек.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Все произошло еще в октябре 2022 года. Житель Днепра подошел в подъезде к двум девочкам в возрасте четырех и семи лет. Он предложил им посмотреть на щенков. Дети поверили незнакомцу и пошли с ним в заброшенный дом.

Впрочем, никаких щенков не было. Заведя детей в помещение, он начал связывать семилетнюю девочку. Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, ее четырехлетняя подружка сбежала домой.

Девочка рассказала маме об этом случае. Женщина вызвала полицию, которая задержала похитителя и спасла ребенка. Отмечается, что мужчина уже неоднократно был осужден за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.

Во время суда мужчине вынесли приговор в виде 5 лет лишения свободы. Осужденный пытался оспорить это наказание в апелляционном суде. Но благодаря прокурорам ему это не удалось.

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