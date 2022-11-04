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ЗСУ відбили атаки ворога біля Мар’їнки та Водяного, — Генштаб

Сегодня 08:30
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 ноября успешно остановили атаки врага в Донецкой области.

Новости Днепра про ЗСУ відбили атаки ворога біля Мар'їнки та Водяного, - Генштаб

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории Белоруссии.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфине Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка;
  • на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;
  • на Новопавловском направлении — по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;
  • на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки.
  • На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до тридцати вылетов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Руководство Приморского края РФ вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим. В городе Владивосток власти готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки-Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления совершаются в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Тополовка российские оккупанты используют в качестве «живого щита» местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили 3 БпЛА Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию ​​радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.

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Новости Днепра про ЗСУ відбили атаки ворога біля Мар'їнки та Водяного, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ відбили атаки ворога біля Мар'їнки та Водяного, - ГенштабРусский

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