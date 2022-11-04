ЗСУ відбили атаки ворога біля Мар’їнки та Водяного, — Генштаб

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории Белоруссии.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.
Руководство Приморского края РФ вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим. В городе Владивосток власти готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.
На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки-Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления совершаются в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Тополовка российские оккупанты используют в качестве «живого щита» местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили 3 БпЛА Shahed-136.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.
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