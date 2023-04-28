Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Военные из воздушного командования «Схід» сбили 7 крылатых ракет, которые враг запустил по Днепропетровской области. Однако есть и прилет.
В частном доме, по которому россияне ударили ракетой, спали 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. К сожалению, они обе не выжили.
Еще три человека получили ранения. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Также в Днепре ракета разрушила и здание частного предприятия. Там возник пожар. Его уже потушили.
До сих пор пожарные работают строительной базе. Пламя охватило 400 кв. м. Пожар уже удалось локализовать. Пострадала 70-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь. Лечиться женщина будет дома.
Не обошлось и без артиллерийского удара. Ночью агрессор обстрелял Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Никто не пострадал. Последствия уточняются.
Читайте также:
Автор:
Ночью 28 апреля враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками. Силам…
Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по…
Россия атаковала Днепр ракетами.
Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции разоблачили правоохранителя и…
Ночью 28 апреля враг атаковал Украину ракетами и беспилотниками. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Сегодня, 28 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Об этом сообщает в «Telegram» спикер полиции Черкасской области Зоя Волк. Сообщается, что одна вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте…
Россия атаковала Днепр ракетами.
Захватите с собой зонт!
Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции разоблачили правоохранителя и четырех гражданских, наладивших сбыт метамфетамина.
В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и повредили сельскохозяйственное предприятие.
Сегодня, 27 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои.
В Днепровском районе трое мужчин слили из грузовика около 200 литров дизтоплива.
В 2021 году в Днепре заработал сервис аренды электросамокатов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!