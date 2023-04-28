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  • Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Сегодня 09:00
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В Днепре в результате ночной ракетной атаки 28 апреля разрушены частный дом, предприятие и строительная база. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак показал фото последствий вражеской атаки.

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Военные из воздушного командования «Схід» сбили 7 крылатых ракет, которые враг запустил по Днепропетровской области. Однако есть и прилет. 

В частном доме, по которому россияне ударили ракетой, спали 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. К сожалению, они обе не выжили.

Еще три человека получили ранения. 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Также в Днепре ракета разрушила и здание частного предприятия. Там возник пожар. Его уже потушили.

До сих пор пожарные работают строительной базе. Пламя охватило 400 кв. м. Пожар уже удалось локализовать. Пострадала 70-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь. Лечиться женщина будет дома. 

Не обошлось и без артиллерийского удара. Ночью агрессор обстрелял Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Никто не пострадал. Последствия уточняются.  

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атаки

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Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атакиУкраїнська Новости Днепра про Зруйнуваний приватний будинок, підприємство та будівельна база у Дніпрі: фото наслідків атакиРусский

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