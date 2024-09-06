«Зрада пришла неожиданно»: в АТБ Днепра касса самообслуживания просила с покупателей оплату рублями

Жителей Днепра ждал неожиданный сюрприз в кассе самообслуживания в одном из супермаркетов. В АТБ на проспекте Мира покупатели, которые хотели расплатиться за покупки, стали свидетелями сбоя в системе вследствие которого цены показывались со значком российского рубля.
В АТБ на проспекте Мира на кассе самообслуживания что-то глюкнуло. Зрада пришла откуда не ждали, — пишут горожане в тг-канале Наш Левобережный-3.
Впоследствии поломку исправили.
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