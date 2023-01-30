«Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге

Поздравляем с победой!

В традиционном Euro Meet 2023 по плаванию, который на днях начался в Люксембурге, принял участие пловец из Днепра Денис Кесиль.

Хотя и ему 22 года, Денис – рекордсмен Украины на дистанции 200 м баттерфляем, и принимал участие в Олимпиаде-2020 в Токио.