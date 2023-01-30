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  • «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге

«Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге

Сегодня 22:00
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Поздравляем с победой!

Новости Днепра про «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге

В традиционном Euro Meet 2023 по плаванию, который на днях начался в Люксембурге, принял участие пловец из Днепра Денис Кесиль.
 
Хотя и ему 22 года, Денис – рекордсмен Украины на дистанции 200 м баттерфляем, и принимал участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

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Новости Днепра про «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в ЛюксембургеУкраїнська Новости Днепра про «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в ЛюксембургеРусский

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