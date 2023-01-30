«Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге

Читайте также:
Автор:
Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…
За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое…
Раніше ніколи не виробляв буржуйок, хоч і працював з металом.…
Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.
Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.
За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое количество раз. Некоторые потопы приводили к тому, что людям пришлось менять место жительства. Одно из самых сильных наводнений произошло в нашем городе более 90 лет назад. Дождь шел такой обильный…
Раніше ніколи не виробляв буржуйок, хоч і працював з металом. Та за допомогою відеороликів швидко навчився і налагодив виробництво армійських печей.
В Днепре 30 января по состоянию на 18.00 все повышающие насосные станции города работают и обеспечивают подачу воды горожанам.
Вооруженные силы Украины нанесли меткие удары по позициям вражеских складов с боеприпасами. В то же время, россияне продолжают наступать на четырех направлениях в Донецкой области.
Сегодня, 30 января, около 15:35 в Днепре на Кайдакском мосту произошла тройная авария.
В этом году выдалась аномально тёплая зима.
В Каменском произошло жестокое ДТП.
В субботу, 28 января, около 22:00 в больницу Кривого Рога доставили мужчину, которого ударили ножом в глаз.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!