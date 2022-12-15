Знакомился с прохожими и грабил: на Днепропетровщине задержали мужчину

Местный житель знакомился с прохожими на остановках общественного транспорта, возле торговых павильонов и других общественных местах и ​​рассказывал им разные истории из своей жизни. Дождавшись подходящего момента - похищал у горожан деньги и мобильные телефоны.

Правоохранители установили, что мужчина уже был ранее судим. Сейчас он обоснованно подозревается в пяти фактах воровства. Ворованые телефоны продавал, а деньги тратил на личные нужды.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: