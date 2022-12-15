Знакомился с прохожими и грабил: на Днепропетровщине задержали мужчину

Правоохранители установили, что мужчина уже был ранее судим. Сейчас он обоснованно подозревается в пяти фактах воровства. Ворованые телефоны продавал, а деньги тратил на личные нужды.
По согласованию с Каменской окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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