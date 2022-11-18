Знак протеста: Шевченко уходит из НОК из-за нового состава

Свое решение он объяснил несогласием с результатами выборов нового состава комитета.
Об этом Шевченко написал в Facebook.
Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу бесконечно высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойными их, — написал он.
Отметим, 17 ноября на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. На ассамблее также избрали новых членов НОК на период 2022-2026 годов, в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук, Лилию Подкопаеву.
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