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Знак протеста: Шевченко уходит из НОК из-за нового состава

Сегодня 17:49
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Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает Национальный олимпийский комитет Украины.

Новости Днепра про Знак протеста: Шевченко уходит из НОК из-за нового состава

Свое решение он объяснил несогласием с результатами выборов нового состава комитета.

Об этом Шевченко написал в Facebook.

Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу бесконечно высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойными их, — написал он.

Отметим, 17 ноября на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. На ассамблее также избрали новых членов НОК на период 2022-2026 годов, в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук, Лилию Подкопаеву.

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