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Знай наших: юный спортсмен из Днепра установил новый рекорд Украины

Сегодня 13:39
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Юный атлет установил рекорд по бегу.

Новости Днепра про Знай наших: юный спортсмен из Днепра установил новый рекорд Украины

Об этом сообщили в Федерации лёгкой атлетики Украины.

11 февраля в немецком Мюнхене состоялся очередной турнир по легкоатлетике, на котором выступил атлет из Днепра Назар Степанов.

Во время своего выступления парень обновил рекорд Украины по бегу на 60 метров с барьерами среди юниоров в помещении. Назар закончил соревнование с результатом 7,86.

Как рассказал Назар, он готовится к летнему сезону Чемпионата Украины, а затем планирует выступать, чтобы попасть на Чемпионат Европы. Юный спортсмен говорит, что на соревнованиях пытается сконцентрироваться на своей работе, чтобы показать наилучший результат.

Установку рекордов запланировать почти невозможно, очень много влияет на факторы: самочувствие, физическая форма, отсутствие стрессов. Поэтому рекорд возможно установить, когда совпадают все факторы. На этих соревнованиях все совпало и я этому очень рад, — поделился Назар.

Назар Степанов воспитанник Днепропетровского профессионального колледжа спорта. Парню 18 лет.

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