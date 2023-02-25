Знает больше государственных тайн, чем кто-либо: Буданов показал кота Гюнтера, который «работает» в ГУР

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов познакомил украинцев со своим пушистым "подчиненным" - котом по кличке Гюнтер. Он живет в офисе Главного управления разведки.

О пушистом разведчике Буданов рассказал журналисту Дмитрию Комарову для его большого фильма о годе войны в Украине, который вышел на YouTube.

Как пошутил начальник ГУР, Гюнтер знает больше государственных тайн, чем кто-либо. Черно-белый хвостатый разведчик даже пережил ракетный удар, но, как и положено настоящему «боевому коту», нисколько не испугался. Сейчас животное чувствует себя хорошо.

«Это местный кошара, это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Он просто гуляет по территории», — подчеркнул Буданов.

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