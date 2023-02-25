Знает больше государственных тайн, чем кто-либо: Буданов показал кота Гюнтера, который «работает» в ГУР

О пушистом разведчике Буданов рассказал журналисту Дмитрию Комарову для его большого фильма о годе войны в Украине, который вышел на YouTube.
Как пошутил начальник ГУР, Гюнтер знает больше государственных тайн, чем кто-либо. Черно-белый хвостатый разведчик даже пережил ракетный удар, но, как и положено настоящему «боевому коту», нисколько не испугался. Сейчас животное чувствует себя хорошо.
«Это местный кошара, это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Он просто гуляет по территории», — подчеркнул Буданов.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 25 февраля, маршруты электротранспорта будут работать в штатном…
Ночь 25-го февраля прошла на Днепропетровщине не спокойно. Из тяжелой…
В субботу, 25 февраля, жители ж/м Победа временно останутся без…
В пятницу, 24 февраля, прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского…
В субботу, 25 февраля, маршруты электротранспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
Ночь 25-го февраля прошла на Днепропетровщине не спокойно. Из тяжелой артиллерии враг 9 раз обстрелял Никопольский район. В частности пострадал сам Никополь, а также Марганец.
Захватите с собой зонт!
В субботу, 25 февраля, жители ж/м Победа временно останутся без отопления из-за аварийных работ.
В Кривом Роге мужчина организовал схему переправки призывников за границу. Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
В Днепре наркоторговец пытался продать клиенту каннабис, но попался на глаза полицейским.
В пятницу, 24 февраля, прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".
Украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-24 и нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.
19 февраля 2023 года в бою за независимость Украины погиб Кошель Виктор Васильевич с Днепропетровщины. Ему было 46 лет.
Куриные яйца могут различаться по размеру и по цвету. Соответственно, яйца крупного размера стоят дороже, чем мелкие. В то же время, коричневые яйца также стоят немного дороже белых.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!